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10:58 30.04.2021

В Офисе генпрокурора выступают за криминализацию контрабанды подакцизных и контрафактных товаров

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В Офисе генпрокурора выступают за криминализацию контрабанды подакцизных и контрафактных товаров

Офис генерального прокурора инициирует возвращение уголовной ответственности за контрабанду подакцизных и контрафактных товаров для эффективного противодействия этим преступлениям.

В сообщении Офиса генпрокурора, размещенном в пятницу на сайте ведомства, отмечается, что заместитель генпрокурора Алексей Симоненко провел совместное совещание руководителей правоохранительных и других государственных органов по борьбе с контрабандой.

"Проблема роста экономической преступности, которая совершается в таможенной сфере, в том числе путем незаконного перемещения товаров через государственную границу Украины, достигла огромных размеров и является прямой угрозой национальной безопасности государства. По приблизительным расчетам различных профильных ассоциаций, цифра потерь государственного бюджета от уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей составляет около 45 млрд грн в год" – сказал Симоненко.

В Офисе генпрокурора напоминают, что 2 апреля 2021 года на заседании Совета национальной безопасности и обороны были введены персональные санкций против "топ-10" украинских контрабандистов и 79 юридических лиц, связанных с ними.

По словам заместителя генпрокурора, начатые органами СБУ и ГФС расследования по фактам противоправной деятельности контрабандистов не обеспечат выполнение задач уголовного судопроизводства в борьбе с этим негативным явлением.

"Из-за отсутствия уголовной ответственности за товарную контрабанду, в том числе подакцизных товаров, прежде всего табачных изделий, следственные подразделения правоохранительных органов государства пока не имеют возможности эффективно противодействовать этому позорному явлению", - подчеркнул Симоненко.

"Офис генпрокурора инициирует ряд дальнейших шагов, в частности, возобновление уголовной ответственности за контрабанду подакцизных и контрафактных товаров, путем внесения соответствующей группы товаров к предметам преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины", - отмечается в сообщении Офиса генпрокурора.

Кроме того по информации Офиса генпрокурора, следует принять меры по практической реализации положений Концепции создания и внедрения автоматизированной системы контроля за оборотом подакцизных товаров "Электронная акцизная марка" для алкогольных напитков и табачных изделий.

Теги: #офис_генпрокурора #контрабанда
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