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10:22 30.04.2021

Зеленский поздравил короля Швеции с 75-летием

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Зеленский поздравил короля Швеции с 75-летием

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил короля Швеции Карла XVI Густава с юбилеем и поблагодарил за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в реформах.

"Швеция – особенная страна. Швеция первой в Северной Европе признала независимость Украины. В день рождения Его Величества Карла XVI Густава желаю ему здоровья и благосостояния. Благодарю Швецию за поддержку территориальной целостности Украины и оказание помощи в проведении реформ", - написал Зеленский в Твиттере.

Карл XVI Густав родился 30 апреля 1946 года. Королем Швеции он стал 15 сентября 1973 года.

Теги: #швеция #король #юбилей
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