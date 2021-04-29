Президент подписал закон от 3 декабря об урегулировании вопросов в ЖКХ и разблокировке тарифов ТКЭ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1060-IX от 3 декабря 2020 года (законопроект №2458) об урегулировании вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе разблокировке тарифов теплокоммунэнерго, свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады в четверг.

Как сообщалось, целью документа является усовершенствование действующего законодательства в сфере ЖКХ, а также урегулирование вопросов, связанных с необходимостью принятия совладельцами многоквартирных домов решений о модели договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк отмечал, что принятие законопроекта позволит предприятиям ТКЭ применять экономически обоснованные тарифы, установленные НКРЭКУ.

"Мы всем своим лицензиатам установили экономически обоснованные тарифы, но через коллизию в законодательстве они не могут их применять. Потому что эти конечные тарифы должны быть установлены после определенных процедур, в частности, после заключения всех письменных договоров с потребителями на теплоснабжение", – разъяснял глава регулятора.

Принять законопроект призывал депутатов и мэр Киева Кличко, аргументируя это тем, что он позволит теплоснабжающим предприятиям Украины применять более низкую цену на газ и устанавливать более низкие цены на тепло и горячую воду для населения.

Также закон является важным для сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Сфера действия закона затрагивает услуги, связанные с поставками тепловой энергии и горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, а также обращения с бытовыми отходами, и не распространяется на услуги, связанные с поставкой и распределением электроэнергии и газа.

Законопроект, в частности, предусматривает:

- одномоментный переход на новые договора о предоставлении коммунальных услуг тех потребителей, которые еще не выбрали модель договорных отношений с поставщиками;

- внедрение публичных договоров о предоставлении услуг по поставкам тепловой энергии и горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, а также обращения с бытовыми отходами, что позволит упростить процедуру заключения таких договоров;

- внедрение обязательного предоставления исполнителями коммунальных услуг информации своим потребителям о качестве таких услуг по каждому дому отдельно с помощью веб-сайта;

- предоставление права совладельцам многоквартирного дома в любое время изменять вид договора в случае принятия ими решения о выборе модели договорных отношений в доме;

- определение полномочий НРЭКУ по установлению тарифов на услугу по снабжению тепловой энергией путем внесения изменений в Закон Украины "О государственном регулировании в сфере коммунальных услуг";

- внедрение дифференцированных тарифов на транспортировку и поставку тепловой энергии в зависимости от наличия или отсутствия центральных и индивидуальных тепловых пунктов;

- отход от требования по формированию общедомовых тарифов на услугу по снабжению горячей водой при наличии в таких домах индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);

- определение полномочий НКРЭКУ по утверждению для облгазов методики расчета предельных уровней стоимости выполнения работ, которые входят в техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах; а также типового договора на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения;

- предоставление органам местного самоуправления права проводить конкурсы по назначению управляющих многоквартирных домов только в случае получения протокола собрания совладельцев многоквартирного дома с просьбой назначить управляющего.