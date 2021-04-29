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18:22 29.04.2021

Кулеба поблагодарил Европарламент за реакцию на российскую блокаду в Черном и Азовском морях

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Кулеба поблагодарил Европарламент за реакцию на российскую блокаду в Черном и Азовском морях

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Европарламент за призыв внедрить постоянный мониторинг навигации в Керченском проливе.

"Благодарен Европарламенту за четкий ответ на угрозы безопасности Европы со стороны РФ. Россия должна свернуть агрессию против Украины. Незаконная блокада в Черном и Азовском морях должна быть завершена. Украина приветствует призыв ввести постоянный мониторинг навигации в Керченском проливе", - написал Кулеба в соцсети Twitter в четверг.

"Именно к этим сигналам призывала Украина, чтобы показать РФ возможную цену за новую волну агрессии: нефтяное/газовое эмбарго, отключение от SWIFT, блокирование счетов российских олигархов. Украина также приветствует призыв остановить строительство "Северного потока 2", проекты Росатома в Европе", - добавил министр.

Как сообщалось, Европейский парламент в четверг принял резолюцию, предусматривающую ряд санкций, которые могут быть приняты в случае вторжения России в Украину.

 

Теги: #кулеба #европарламент
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