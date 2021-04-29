Разумков считает недопустимыми и нарушающими законодательство шествия, пропагандирующие дивизию "Галичина"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает недопустимым проведение шествий, популяризирующих войска СС, и считает марш в честь создания дивизии "Галичина" нарушением закона.

"Отношусь плохо (к маршу в честь создания дивизии "Галичина", прошедшего 28 апреля в Киеве - ИФ). К сожалению, любое нарушение закона – пропаганда нацизма, пропаганда войск Вермахта - на территории нашего государства не прибавляет нам ни внутри общества, ни за границами нашей страны", - сказал Разумков на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, в Украине помнят и знают события Второй мировой войны и "сегодня точно Украине не надо популяризировать войска СС, в том числе дивизию СС "Галичина".

Вечером в среду несколько сотен активистов провели в Киеве "марш вышиванок", посвященный годовщине создания в период Второй мировой войны дивизии войск СС "Галичина".