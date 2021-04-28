Полиция Киева просит участников марша в честь дня создания дивизии "Галичина" соблюдать правопорядок и не использовать запрещенную символику

Полиция Киева просит организаторов и участников марша вышиванок в честь дня создания дивизии "Галичина" соблюдать правопорядок, карантинные ограничения и не использовать запрещенную символику.

В сообщении ГУ Нацполиции Киева, размещенном на странице главка в Фейсбук, отмечается, что правоохранители Киева будет обеспечивать правопорядок во время мероприятий в центральной части столицы в среду вечером.

"Полицейские будут контролировать соблюдение участниками правопорядка, карантинных требований и недопущения использования запрещенной символики", - отмечается в сообщении со ссылкой на слова начальника главка Андрея Крищенко.

Согласно сообщению, участники шествия пройдут с площади Арсенальной до Майдана Независимости, поэтому по маршруту следования колонны будет частично ограничено движение транспорта.

В главке полиции подчеркивают, что для недопущения нарушений общественного порядка сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и полиция диалога заступили на усиленное дежурство.

"К обеспечению правопорядка мы привлекли представителей всех структурных подразделений, в том числе полицейских диалога. Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, полицейские будут проводить превентивные меры, в частности выборочные проверки вещей и документов у граждан. Учитывая это, прошу граждан толерантно и с пониманием относиться к действиям правоохранителей, ведь такие превентивные меры направлены исключительно для обеспечения общественной безопасности и правопорядка", - подчеркнул Крищенко.

В полиции Киева обращаются к организаторам и участникам акции с просьбой "соблюдать нормы действующего законодательства и не использовать запрещенную символику".

Под запрещенной символикой не имеется в виду символика дивизии СС "Галичина" - юридически она не является символикой нацистского режима.

Как сообщалось, с 2017 года в судах Киева рассматривалось дело о том, подпадает ли символика дивизии войск СС "Галичина" под действие закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Шестой апелляционный административный суд постановлением от 23 сентября 2020 года отменил решение Окружного административного суда города Киева от 27 мая 2020 о "признании противоправными действий Украинского института национальной памяти по предоставлению заключения о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС "Галичина" (1-й Украинской дивизии УНА) в соответствии с действующим законодательством Украины не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение или публичное использование которой в Украине запрещено.

Апелляционный суд также постановил, что суд первой инстанции "вышел за пределы своих полномочий", в утверждении того, что Украинский институт национальной памяти, сузил понятие символики Национал-социалистической рабочей партии Германии, которое содержится в Законе Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", исключив из нее символику войск СС "Галичина".