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17:00 28.04.2021

В районе ООС провели учения авиационных наводчиков – Минобороны Украины

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В районе ООС провели учения авиационных наводчиков – Минобороны Украины

В районе проведения операции Объединенных сил, на одном из аэродромов в Донецкой области, состоялись тренировки передовых авианаводчиков и групп боевого управления вертолетов, сообщает Министерство обороны Украины.

"С целью поддержания боевой готовности групп боевого управления проведено практическое авианаведенние экипажей украинских Ми-8 по наземным целям. На аэродроме наши защитники практиковались в наведении Ми-8 на наземные цели и условно "уничтожать" врага", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Отмечается, что командование Объединенных сил соблюдает Минские соглашения в полном объеме и проводит тренировки без реального применения авиационного вооружения. Однако, в случае обострения обстановки на линии разграничения, армейская авиация готова выполнять задания в полном объеме.

Теги: #вертолеты #учения #оос #минобороны
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