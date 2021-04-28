События

13:33 28.04.2021

Более половины украинцев считает, что ситуацию с наркозависимостью можно исправить усилением ответственности за сбыт и распространение наркотиков – исследование

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Более половины украинцев считает, что ситуацию с наркозависимостью можно исправить усилением ответственности за сбыт и распространение наркотиков – исследование

53% украинцев считают, что ситуацию с наркозависимостью можно исправить усилением уголовной ответственности за сбыт и распространение наркотиков, свидетельствует социологическое исследование Украинского института будущего и Нью Имидж Маркетинг Групп.

В частности, респондентам был задан вопрос, какие изменения, по их мнению, могут улучшить помощь лицам с наркотической зависимостью. Так, 53% считает, что ситуацию может исправить усиление уголовной ответственности за сбыт и распространение наркотиков, 36% выступают за введение принудительного лечение от наркомании, 32% - за усиления антинаркотической пропаганды среди молодежи, 27% - за введение обязательного анонимного тестирования несовершеннолетних на предмет раннего выявления наркоманов, 24% - за проведение всеукраинской кампании информирования о государственных возможностях и программах лечения наркотической и алкогольной зависимости, 4% - другое, а 9% затруднились ответить.

Исследование проведено с 9 по 18 апреля 2021 года. В ходе него просили 2 400 респондентов в возрасте от 18 лет и старше по проблеме наркотической и алкогольной зависимости. Статистическая погрешность не превышает 2,05%.

Теги: #исследование #опрос #наркозависимость
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