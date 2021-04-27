Lock-up Agreement "ДТЭК Энерго" поддержали свыше 50% держателей евробондов и 95% кредиторов, Газпромбанк с CHF22 млн долга подал в арбитраж

"ДТЭК Энерго" во вторник сообщил на Лондонской фондовой бирже, что держатели свыше 50% его еврооблигаций и свыше 95% его банковского долга 95% присоединились к Lock-up Agreement в рамках реструктуризации долга, оцениваемого примерно в $2 млрд, однако Газпромбанк решил обратиться в Сингапурский международный арбитражный центр в отношении долга на CHF22 млн.

"Наш подход в реструктуризации – принцип равности ко всем кредиторам, что соответствует деловой этике и деловой практике. Этот подход позволил нам в 2017-2019 годах сбалансировать финансовые возможности компании по обслуживанию займов и дальнейшему развитию, учитывая интересы всех стейкхолдеров", – прокомментировал это биржевое сообщение директор по стратегии и финансам ДТЭК Олег Тымкив агентству "Интерфакс-Украина".

Компания напомнила, что присоединившиеся до конца дня 5 мая к Lock-up Agreement держатели облигаций получат выплату в размере 2% от суммы новых облигаций.

В отношении Газпромбанка "ДТЭК Энерго" сообщил, что российский банк в ходе судебного разбирательства добился ограничительных постановлений Окружного суда Никосии (Кипр) и Окружного суда Амстердама (Нидерланды). В частности, в случае кипрского суда речь идет об обеспечительном постановлении, запрещающем компании и некоторым ее "дочкам" обременение, отчуждение или уменьшение стоимости их имущества или активов, а также принятие каких-либо решений или шагов по изменению структуры акционерного капитала, учредительных документов или состава совета директоров компаний группы.

"Компания ("ДТЭК Энерго" – ИФ) намеревается продолжить реструктуризацию и использовать все доступные ей законные права и средства правовой защиты для оспаривания и защиты от претензии, приказа об обеспечении (a freezing order) и дополнений", – отмечается в биржевом сообщении.

В "ДТЭК Энерго" агентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что Газпромбанк принял условия реструктуризации 2019 года.

"Судебный арбитраж с DTEK B.V., DTEK Energy B.V. и рядом других компаний группы не отражается на производственной и операционной деятельности в Украине", – подчеркнули в "ДТЭК Энерго".

Согласно условиям реструктуризации, кредиторам предложено конвертировать часть текущей задолженности по еврооблигациям "ДТЭК Энерго" в еврооблигации "ДТЭК Нефтегаз" в сумме $425 млн со ставкой 6,75% годовых и сроком обращения до 31 декабря 2026 года, что приведет к снижению кредитного портфеля "ДТЭК Энерго".

Остальная задолженность будет конвертирована в новые еврооблигации "ДТЭК Энерго" о ставкой 7%. Срок погашения долга, планируемого к реструктуризации, – 31 декабря 2027 года.

В 2021 году "ДТЭК Энерго" в денежной форме будет выплачивать купон по процентной ставке 1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализирована и добавлена к основной сумме долга. Предложенные выплаты на 2021 год соответствуют кризисной ситуации в украинской энергетике, отмечала компания.

После полученного разрешения Высокого суда Англии и Уэльса "ДТЭК Энерго" назначил на 7 мая собрания держателей еврооблигаций и банковских кредиторов по окончательному одобрению реструктуризации.