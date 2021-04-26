Глава МИД Ирана признался, что факт уничтожения самолета МАУ скрывался – СМИ

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф признал, что факт о том, что "Корпус стражей исламской революции" сбил украинский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", скрывался.

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на аудиозапись с участием Зарифа.

"Он (Зариф - ИФ) также указал на сокрытие уничтожения "Стражами" украинского авиалайнера в Иране, в результате которого погибли 176 человек на борту утром после того, как Иран атаковал авиабазу. "Стражи" сразу поняли, что их ракеты попали в самолет, но признались в этом только через три дня", - говорится в публикации The New York Times в воскресенье.

По данным СМИ, вскоре после того, как самолет был сбит, Зариф присутствовал на небольшом заседании совета национальной безопасности с двумя высшими военными командирами и сказал, что мир требует объяснений. По его словам, командиры напали на него и сказали, чтобы он написал в Твиттере, что эта новость не соответствует действительности.

"Я сказал: "Если в него попала ракета, сообщите нам, чтобы мы посмотрели, как мы можем решить эту проблему. Бог - мой свидетель, они отреагировали на меня так, как если бы я отрицал существование Бога", - цитирует слова Зарифа издание.

Как отмечается в статье, данные слова Зарифа слышно на аудиозаписи его разговора, состоявшегося в марте, с экономистом по имени Саид Лейлаз, его союзником. Запись не предназначалась для публикации и об этом министр иностранных дел неоднократно повторял. Копия разговора просочилась в распоряжение персидского новостного канала Iran International, расположенного в Лондоне, который первым сообщил о записи и поделился ею с The New York Times.

Рано утром 8 января 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.

5 января 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получила от Ирана проект технического отчета касательно обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737 МАУ, которая произошла под Тегераном 8 января 2020 года.

В феврале СМИ опубликовали аудиозапись, на которой человек, которого источники опознают как министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что органы досудебного расследования и прокуратуры Украины исследуют аудиозапись.