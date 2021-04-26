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11:39 26.04.2021

Трускавец подал заявку на получение статуса курорта государственного значения

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Трускавец подал заявку на получение статуса курорта государственного значения

Для получения статуса курорта государственного значения Трускавец должен привести в порядок градостроительную документацию, сообщила пресс-служба комиссии культурного наследия и туризма Львовской области.

"Статус курорта должен был четко отображен в градостроительной документации. Должны быть утверждены охранные зоны объектов наследия, и власти города и застройщики должны их соблюдать и понимать, какая это ответственность – быть настоящим европейским курортом. К сожалению, в Трускавце большая часть наследия уничтожена, поэтому существует особая потребность спасать и ценить то, что есть", – цитируется в сообщении глава комиссии Иван Щурко.

Комиссия также рекомендовала местным властям Трускавца сохранить минеральные источники в коммунальной собственности.

Вопрос предоставления Трускавцу статуса курорта госзначения перенесен на следующее заседание комиссии, указано в сообщении.

Теги: #трускавец #курорт
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