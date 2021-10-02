В "Слуге народа" начали сбор подписей для отзыва Разумкова с поста спикера - источник

Депутатская фракция "Слуга народа" начала собирать подписи за отзыв Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады, сообщают источники во фракции.

"Да, сбор подписей начали", - подтвердили собеседники агентства "Интерфакс-Украина" в субботу.

Ранее Разумков сообщил, что "коллеги пришли за подписными листами об отзыве его с должности председателя Верховной Рады".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия получил подписные листы для отзыва Разумкова с поста спикера парламента.

Позже Разумков официально пригласил депутатов фракции "Слуги народа" на встречу в понедельник, 4 октября, чтоб обсудить его "неудовлетворительную" работу за два года на посту председателя парламента, сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний.

Источник агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что депутатская фракция "Слуга народа" рассматривает первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука единственным кандидатом на должность спикера парламента в случае отставки Дмитрия Разумкова с этой должности.