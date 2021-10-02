Политика

15:10 02.10.2021

"Слуги народа" собрали необходимые подписи за отзыв Разумкова с поста спикера - депутат

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"Слуги народа" собрали необходимые подписи за отзыв Разумкова с поста спикера - депутат

Депутатская фракция "Слуга народа" собрала 150 необходимых подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

"Да, эта информация соответствует действительности", - отметили собеседники агентства.

Как стало известно, собрано 160 подписей.

Депутат Алексей Устенко подтвердил информацию про 160 подписей в комментарии журналистам.

"На момент моего подписания была уже 160 подписей", - сказал депутат.

Предложения по отзыву спикера могут вноситься в парламент не менее чем одной третью народных депутатов от конституционного состава Рады с их подписями.

Согласно закону "О Регламенте Верховной Рады", председатель Верховной Рады может быть отозван с должности в какое-либо время по его просьбе, а также может быть отозван в связи с неудовлетворительной работой на этом посту в том числе в случае отстранения от проведения пленарных заседаний три и больше раз на протяжении одной очередной сессии Верховной Рады, или по другим обстоятельствам, что делают невозможным выполнение им своих обязанностей. Досрочное прекращение депутатских полномочий председателем Верховной Рады имеет результатом прекращение его полномочий как председателя Верховной Рады.

Теги: #трускавец #подписи #слуга_народа #разумков
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