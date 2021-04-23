Треть украинцев не поддерживает введение обязательного использования государственного языка в сфере обслуживания

Введение обязательного использования государственного языка в сфере обслуживания не поддерживают 36% украинцев, свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии.

В частности, респондентам был задан вопрос, поддерживают ли они введение обязательного использования государственного украинского языка в сфере обслуживания. Так, 26% ответили, что в целом поддерживают, 28% - скорее поддерживают, 21% - скорее не поддерживают, 15% - вообще не поддерживают, а 10% затруднились ответить.

В то же время, на западе страны поддерживают такую норму 81% граждан (не поддерживают – 13%), а на востоке – лишь 33% (не поддерживают – 56%).

Что касается ответов на данный вопрос в разрезе сторонников разных политических сил, то 88% сторонников партии "Европейская солидарность" поддерживают такую норму (8% не поддерживают), также такую норму поддерживают 66% сторонников партии "Батькивщина" (23% не поддерживают), 22% сторонников партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" (73% не поддерживают) и 62% сторонников партии "Слуга народа" (34% не поддерживают).

Также респондентов спросили, насколько острым в Украине является вопрос использования разных языков, если сравнивать его с другими проблемами. Так, 5% ответили, что это одна из наиболее острых проблем Украины, 27% - языковой вопрос не является острым, кроме некоторых отдельных случаев, 28% - языковой вопрос достаточно серозный, но есть более актуальные проблемы, 32% - проблема использования разных языков является надуманной, а 8% затруднились ответить на вопрос.

Опрос был проведен 16-27 февраля 2021 года среди 2003 респондентов из всех регионов Украины, за исключением оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по таким показателям как пол, возраст, тип населённого пункта и область проживания. Максимальная случайная погрешность не превышает 2,2%.