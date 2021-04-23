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09:09 23.04.2021

В Украину прибыла вторая партия вакцин от COVID-19 через механизм COVAX

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В Украину прибыла вторая партия вакцин от COVID-19 через механизм COVAX

В Украину прибыла произведенная в Южной Корее партия вакцины AstraZeneca-SKBio от COVID-19 в количестве 367,2 тыс. доз, которую доставили ЮНИСЕФ совместно с ВОЗ в рамках механизма COVAX.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, эту партию вакцин используют для вакцинации приоритетных групп и людей в возрасте старше 65 лет.

В пресс-релизе ЮНИСЕФ уточняется, что всего до конца 2021 года в рамках COVAX в Украину будут поставлены вакцины для иммунизации 8 млн украинцев.

В ЮНИСЕФ подчеркивают, что в рамках COVAX поставляются только те вакцины от COVID-19, которые соответствуют критериям безопасности и эффективности ВОЗ.

"Важно, что в условиях жесткой конкуренции и борьбы за доступ к вакцинам в мире COVAX на практике подтверждает выполнение задач, для которых и создавалось это глобальное партнерство, - обеспечить справедливые возможности для всех. Украина, выполнив свои обязательства перед глобальным механизмом, получает первую поставку, которая немедленно будет передана тем категориям, для которых она предназначается", - пояснил Ляшко, слова которого приводятся в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

Как сообщалось, на минувшей неделе в рамках инициативы COVAX ЮНИСЕФ доставил в Украину 117 тыс. доз вакцины Pfizer.

COVAX - это глобальная инициатива, созданная для ускорения разработки и производства вакцин от COVID-19, а также для обеспечения их равномерного распределения во всем мире. Работу COVAX координируют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и Коалиция по вопросам инноваций для готовности к эпидемиям (CEPI), ЮНИСЕФ взаимодействует с производителями и партнерами по закупкам и логистике вакцин от COVID-19.

Партнерами механизма COVAX выступают, в частности, производители вакцин, правительства США, Европейского Союза, Канады, Великобритании, Германии, Всемирный банк и др.

Теги: #astrazeneca_skbio #вакцина #covax
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