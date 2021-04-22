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06:53 22.04.2021

Израиль нанес удары по целям в Сирии в ответ на запуск ракеты

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Израиль нанес удары по целям в Сирии в ответ на запуск ракеты

Армия обороны Израиля нанесла удары по целям в Сирии в ответ на запущенную ранее оттуда ракету.

"Ракета класса "земля-воздух" была выпущена из Сирии в район южного израильского Негева. В ответ мы нанесли удар по батарее, с которой была запущена ракета, и по дополнительным батареям класса "земля-воздух" в Сирии", - сообщила армия Израиля в своем твиттере.

Ранее местные СМИ сообщили, что сирены тревоги прозвучали ночью в четверг в посёлке Абу-Кринат на юге Израиля.

Жители со всей страны, включая центральный Израиль и Иерусалим, сообщили, что слышали "громкие взрывы", которые "сотрясали дома."

Теги: #сирия #удары #израиль
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