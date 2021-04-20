Закарпатские пограничники разоблачили двух контрабандистов на переправке сигарет в Словакию дроном

Пограничники Чопского отряда Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины задержали малый летательный аппарат, операторы которого планировали переместить партию контрабандных сигарет в Словакию, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы во вторник.

Отмечается, что мероприятия по поиску беспилотника и лиц, причастных к противоправной деятельности проводились по предварительно полученной информации.

"В районе населенного пункта Сторожница Ужгородского района пограничники обнаружили двух человек, которые пытались запустить беспилотник с прикрепленными к нему табачными изделиями. Также неподалеку обнаружили пульт дистанционного управления беспилотником и ноутбук", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в ходе дальнейших мероприятий оперативно-розыскное подразделение отыскало и автомобиль BMW, который стоял в кустах на расстоянии нескольких сотен метров от места обнаружения дрона.

"На место происшествия вызвали сотрудников Нацполиции. С целью проведения следственных действий беспилотник, сигареты и другие предметы изъяли. Мужчин, которые осуществляли запуск летательного аппарата, пригласили в районный отдел полиции для получения объяснений и составления административно-процессуальных документов", - резюмируют в Госпогранслужбе.