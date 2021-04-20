Фракция "Слуга народа" рассмотрит кандидатуру вице-президента "Энергоатома" Галущенко на должность министра энергетики

Парламентская фракция "Слуга народа" на заседании в четверг обсудит кандидатуру вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины, говорится в сообщении на сайте партии.

В то же время другой источник указал, что официального приглашения на встречу с фракцией Галущенко по состоянию на середину вторник не получал, но готов согласиться.

"Герман - наиболее приемлемая кандидатура: он прекрасно знает все проблемы на рынке электроэнергии, без скандалов и потрясений найдет баланс интересов между участниками рынка и интересами государства. Выступает против повышения тарифов для населения на электроэнергию", − сказал собеседник агентства.

Галущенко был назначен на должность вице-президента "Энергоатома" в мае 2020 года. В 2013-2014 гг. уже работал в компании в должности исполнительного директора по правовому обеспечению. В его послужном списке также работа в прокуратуре, МИД, Минюсте и администрации президента.

Как сообщалось, Кабинет министров 22 декабря 2020 года назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко и.о. министра энергетики. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал такое назначение без консультаций с парламентом, так как перед этим, 17 декабря, для назначения Витренко первым вице-премьером - министром энергетики в Верховной Раде не хватило 40 голосов.

Верховная Рада 28 января 2021 года повторно не поддержала назначение Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики, однако спустя немногим менее месяца поддержала с предложениями президента закон, который восстановил полномочия исполняющих обязанности министров (в частности, Витренко).

Затем, 8 апреля, Витренко после визита в столицу Катара Доху опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы написал заявление об отставке, и заявил, что продолжает исполнять обязанности руководителя ведомства.