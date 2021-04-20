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08:44 20.04.2021

В ЕС считают "обоснованными" подозрения в причастности России к взрыву склада боеприпасов в Чехии

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В ЕС считают "обоснованными" подозрения в причастности России к взрыву склада боеприпасов в Чехии

В Евросоюзе сочли "заслуживающими доверия" подозрения чешских властей в причастности российской военной разведки к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в городе Врбетице, сообщается в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Европейский союз полностью поддерживает и солидарен с Чешской республикой и сожалеет о реакции России путем высылки 20 чешских дипломатов", - говорится в коммюнике, опубликованном вечером в понедельник в Брюсселе.

"Решение России последовало за заявлением Чешской республики от 17 апреля о высылке 18 сотрудников российского посольства на основании обоснованных подозрений в причастности агентов российской военной разведки (ГРУ) к взрыву склада боеприпасов в городе Врбетице в 2014 году, в результате чего погибли двое граждан Чехии", - сказано в сообщении ЕВС.

В ЕС разделяют мнение чешского правительства в "причастности к взрыву тех же агентов ГРУ, которые несут ответственность за попытку убийства Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году", следует из документа.

"Европейский союз глубоко обеспокоен повторением негативной модели опасного злонамеренного поведения со стороны России в Европе. Россия должна прекратить эту деятельность, которая нарушает устоявшиеся международные принципы и нормы и угрожает стабильности в Европе", - заявил представитель ЕВС.

Теги: #ес #чехия #россия #подозрения
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