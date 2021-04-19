Украинская делегация инициирует проведение экстренных заседаний рабочей группы по безопасности ТКГ в течение суток при условии гибели людей на Донбассе

Украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу передаст координатору рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ после Яшару Халиту Чевику предложение проводить экстренное заседание в течение суток при условии гибели людей на Донбассе, сообщает пресс-служба президента.

"При наличии погибших в результате обстрелов рабочая группа ТКГ по вопросам безопасности должна собираться в течение 24 часов, и никто не имеет права отказаться от этого. Соответствующие предложения украинской стороны сформировано и будет представлено координатору рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ после Яшар Халитуу Чевику во время завтрашнего заседания", - сообщается на сайте главы государства.

Как сообщается, по итогам заседания политических советников Нормандской четверки 19 апреля "появилась договоренность о продолжении согласования кластеров по выполнению Минских договоренностей".

Кроме того, политические советники призывали представителей Трехсторонней контактной группы продолжать работать над механизмом координации реагирования на нарушения режима прекращения огня.

Как отметил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, "украинская сторона поддерживает данное обращение к ТКГ, а также иные предложения по совершенствованию функционирования режима прекращения огня, в частности, по более строгой ответственности за снайперские обстрелы".