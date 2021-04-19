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14:15 19.04.2021

Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе

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Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе

Вертолет-дрон Ingenuity ("Изобретательность"), прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), в понедельник совершил первый испытательный полет на Красной планете, сообщило NASA.

"Подтверждено, что Ingenuity совершил первый полет на Марсе", - говорится в сообщении.

Высота первого полета, который продлился около 20 секунд, составила около трех метров.

Во время полета марсоход Perseverance ретранслировал на Землю снимки и данные, полученные вертолетом-дроном.

В ходе последующих полетов вертолет планируется поднимать до пяти метров.

Работа Ingenuity рассчитана на 31 день. В ходе полетов на Марсе он будет производить аэрофотосъемку местности.

Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля.

Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года.

Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправило для изучения Красной планеты.

Теги: #полет #nasa #вертолет
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