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12:31 19.04.2021

Арестович: проведение экстренного заседания подгруппы по безопасности ТКГ будет зависеть от решения политических советников лидеров Нормандской четверки

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Арестович: проведение экстренного заседания подгруппы по безопасности ТКГ будет зависеть от решения политических советников лидеров Нормандской четверки

Спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович заявил, что вопрос проведения внеочередного экстренного заседания подгруппы по безопасности в связи с необходимостью достижения договоренности по снижению уровня эскалации на Донбассе будет зависеть от того, достигнут ли соответствующего решения политические советники лидеров Нормандской четверки на встрече 19 апреля.

"Сегодня должно пройти заседание политических советников лидеров Нормандской четверки. Поскольку Нормандский формат старше Минского, то, логично, что советники достигнут определенной договорённости, а после для уточнения позиций сторон или новых договорённостей будет проведено заседание подгруппы по безопасности, а не наоборот", - заявил Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

"Посмотрим, о чём вечером договорятся политические советники. Более точная информация появится не ранее 18 вечера", - добавил он.

По словам спикера ТКГ, никаких технических преград для проведения заседания подгруппы нет и, в случае, если она состоится, "речь пойдёт о необходимости уточнения мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня, однако позиции сторон разнятся".

"Наша позиция состоит в том, что роль ОБСЕ должна быть такой, какой она прописана в соответствии с мандатом и имела возможность осуществлять патрулирование полноценное в ОРДЛО. Российская сторона хочет, чтобы мы признали так называемые "ДНР", "ЛНР" и совместно с ними возобновили совместное патрулирование военных позиций. Естественно, мы на это не идём", - подытожил Арестович.

Как сообщалось, 19 апреля состоится заседание политических советников лидеров Нормандской четвёрки, где Украину представит руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Целью встречи станут переговоры относительно выполнения договорённостей о соблюдении режима прекращения огня, достигнутых 22 июля 2020 года, а также выполнении договорённостей лидеров Нормандской четверки от 9 декабря 2019 года об открытии КПВВ на Донбассе, обмене "всех на всех", допуске международных гуманитарных миссий на временно оккупированные территории ОРДЛО.

Также 19 апреля в СМИ появилась информация о возможном проведении завтра, 20 апреля, внеочередного заседания подгруппы по безопасности ТКГ.

 

Теги: #ткг #арестович
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