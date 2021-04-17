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14:39 17.04.2021

В Иране утверждают, что "диверсант из Натанзе" бежал из страны

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В Иране утверждают, что "диверсант из Натанзе" бежал из страны

Власти Ирана объявили в субботу, что вычислили человека, выполнившего диверсию на ядерном объекте в Натанзе, сообщает Associated Press.

По информации иранской стороны, речь идет о 43-летнем иранце Резе Карими. Он бежал из страны и объявлен в международный розыск.

В Тегеране не поясняют, как именно ему удалось организовать саботаж, и действительно ли он действовал в координации с Израилем.

Ранее в апреле в результате диверсии в Натанзе, по сообщениям СМИ, произошел взрыв. При этом в Тегеране заверили, что быстро восстановили работу ядерного центра, а также добились обогащения урана до уровня в 60%.

Предполагается, что за диверсией стоит Израиль, однако израильская сторона не комментирует эту версию.

Теги: #диверсия #побег #иран
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