События

10:44 17.04.2021

Умер писатель и общественный деятель Владимир Яворивский

1 мин читать
Умер писатель и общественный деятель Владимир Яворивский

На 79-м году жизни скончался украинский писатель, политический и общественный деятель Владимир Яворивский, сообщил писатель Василий Шкляр.

"Завершил земной путь выдающийся украинец Владимир Яворивский. Писатель, Шевченковский лауреат, который в пору становления нашей независимости своим словом зажигал сердца миллионов", - написал Шкляр в Фейсбуке в субботу.

Ему о смерти Яворивского сообщила дочь покойного Леся.

Яворивский в 1964 году окончил Одесский госуниверситет имени И.Мечникова, работал в СМИ. Член Союза писателей Украины с 1971 года. В 2001-2011 гг. - председатель Национального союза писателей Украины.

Яворивский - один из главных основателей Народного Руха Украины, в 1989 году возглавлял его оргкомитет по проведению учредительного съезда. В 1989-1991 годах - народный депутат СССР от Киева, член Межрегиональной депутатской группы Сахарова.

В 1992-1999 гг. Яворивский возглавлял Демократическую партию Украины, которая выступала за независимость Украины от СССР и проведение демократических реформ. Народный депутат Украины I, II и IV-VII созывов. Был членом депутатской фракции "Блок Юлии Тимошенко", председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности.

В 1996-1999 гг. - председатель комитета Национальной премии Украины им. Т.Шевченко.

Теги: #яворивский #смерть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:43 17.04.2021
Во Львовской области умер мужчина привитый накануне вакциной от COVID-19

Во Львовской области умер мужчина привитый накануне вакциной от COVID-19

23:37 16.04.2021
От коронавируса умер глава Подольской РГА Киева Виктор Смирнов

От коронавируса умер глава Подольской РГА Киева Виктор Смирнов

13:25 16.04.2021
На Днепровском меткомбинате погиб работник подрядной организации

На Днепровском меткомбинате погиб работник подрядной организации

18:07 14.04.2021
Создатель крупной финансовой пирамиды Мэдофф умер в тюрьме

Создатель крупной финансовой пирамиды Мэдофф умер в тюрьме

20:10 09.04.2021
В возрасте 50 лет умер американский рэпер DMX

В возрасте 50 лет умер американский рэпер DMX

19:01 05.04.2021
Фейк российских наемников на Донбассе о причастности ВСУ к смерти ребенка не проходит испытания логикой, заявил Казанский

Фейк российских наемников на Донбассе о причастности ВСУ к смерти ребенка не проходит испытания логикой, заявил Казанский

17:53 04.04.2021
В Харьковской области нашли тело младенца, которое мать почти полгода прятала в сарае

В Харьковской области нашли тело младенца, которое мать почти полгода прятала в сарае

03:36 26.03.2021
Степанов пояснил причины смерти двух человек в результате вакцинации от Covid-19

Степанов пояснил причины смерти двух человек в результате вакцинации от Covid-19

10:26 25.03.2021
Причиной смерти провизора в Черновцах после вакцинации является инсульт – Минздрав

Причиной смерти провизора в Черновцах после вакцинации является инсульт – Минздрав

20:09 24.03.2021
В Черновцах мужчина умер от инсульта, случившегося на следующий день после вакцинации от COVID-19 - Минздрав

В Черновцах мужчина умер от инсульта, случившегося на следующий день после вакцинации от COVID-19 - Минздрав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинского дипломата задержали в Петербурге при получении секретной информации из баз правоохранителей - ФСБ

В Украине за сутки зафиксировано 14 984 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 9 736 человек

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 15 раз открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих – единожды

От коронавируса умер глава Подольской РГА Киева Виктор Смирнов

Пентагон призывает РФ не создавать помехи движению судов в Черном море

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинского дипломата задержали в Петербурге при получении секретной информации из баз правоохранителей - ФСБ

Более 50 самолетов задействует Россия в учениях над акваторией Черного моря

Более 13 тыс. человек вакцинированы в Украине от COVID-19 за сутки

В Украине за сутки зафиксировано 14 984 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 9 736 человек

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 15 раз открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих – единожды

Премьер Японии не намерен отказываться от решения провести Олимпиаду в Токио

Вашингтон и Токио готовы вместе противостоять вызовам от Китая и КНДР - Байден

Премьер Франции считает, что третья волна пандемии в стране не скоро закончится

Посольство США в РФ находится в контакте с Вашингтоном относительно информации об ответных мерах, изложенных МИД России – Салливан

Кличко: Есть два пути борьбы с распространением коронавируса - массовая вакцинация и ограничение контактов между людьми

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА