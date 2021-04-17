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14:20 17.04.2021

Разумков выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Яворивского

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Разумков выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Яворивского

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил соболезнования в связи со смертью украинского писателя, политического и общественного деятеля Владимира Яворивского.

"С глубокой скорбью воспринял известие, что ушел из жизни украинский писатель и общественно-политический деятель, народный депутат Украины нескольких созывов Владимир Александрович Яворивский. Много лет своей жизни он посвятил Украине: сначала отстаивал ее независимость, а дальше развивал наше государство, работая в парламенте. От имени Верховной Рады и всего депутатского корпуса выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Александровича", - говорится в обращении Разумкова, опубликованном на сайте парламента.

Яворивский в 1964 году окончил ОГУ имени И. И. Мечникова, работал в СМИ, член Союза писателей Украины с 1971 года. В 2001-2011 гг. — председатель Национального союза писателей Украины.

Яворивский — один из главных основателей Народного Руха Украины, в 1989 году возглавлял его Оргкомитет по проведению Учредительного съезда. В 1989—1991 годах — народный депутат СССР от г. Киева, член Межрегиональной депутатской группы Сахарова.

В 1992-1999 гг. Яворивский возглавлял Демократическую партию Украины, которая выступала за независимость Украины от СССР и проведение демократических реформ. Народный депутат Украины I, II и IV-VII созывов. Был членом депутатской фракции «Блок Юлии Тимошенко», председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности.

В 1996—1999 гг. — председатель Комитета Национальной премии Украины им. Т. Г. Шевченко.

Теги: #разумков #яворивский #соболезнования
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