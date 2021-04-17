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12:42 17.04.2021

Тимошенко о Яворивском: он был из когорты тех, кто стоял у истоков современной украинской государственности

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Тимошенко о Яворивском: он был из когорты тех, кто стоял у истоков современной украинской государственности

Глава партии "Батькивщина", народный депутат от одноименной фракции Юлия Тимошенко выразила соболезнования в связи со смертью украинского писателя, политического и общественного деятеля Владимира Яворивского, отметив, что он был настоящим патриотом, для которого Украина всегда была превыше всего.

"Ушел из жизни наш добрый друг Владимир Яворивский ... Невероятно грустно. Неописуемо.Мы вместе прошли большую часть политической жизни. Плечо к плечу, сердце к сердцу. Всегда гордилась таким коллегой. Искренний, горячий, мудрый. Мастер слова. Настоящий патриот, для которого Украина всегда была превыше всего, как бы банально ни звучали сейчас эти слова", - написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, Яворивский "был из когорты тех, кто стоял у истоков современной украинской государственности".

"Один из основателей Народного Руха, именно он зачитал в Верховной Раде исторический Акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года. И дальше всю жизнь работал на то, чтобы Украина цвела, развивалась, становилась сильной, по-настоящему демократической...", - добавила Тимошенко.

"И все время творил. Художественные произведения - романы, повести, рассказы. Статьи. Выступления. Его авторскую программу "20 минут с Владимиром Яворивским" на "Украинском радио" слышал, наверное, каждый украинец … Очень, очень жаль ... Покойся с миром, Владимир Александрович ...Благодарю Вас за все", - подытожила она.

Яворивский в 1964 году окончил ОГУ имени И. И. Мечникова, работал в СМИ, Член Союза писателей Украины с 1971 года. В 2001-2011 гг — председатель Национального союза писателей Украины. Один из главных основателей Народного Руха Украины, в 1989 году возглавлял его Оргкомитет по проведению Учредительного съезда. В 1989—1991 годах — народный депутат СССР от г. Киева, член Межрегиональной депутатской группы Сахарова.

В 1992-1999 гг Яворивский возглавлял Демократическую партию Украины, которая выступала за независимость Украины от СССР и проведение демократических реформ. Народный депутат Украины I, II и IV-VII созывов. Был членом депутатской фракции «Блок Юлии Тимошенко», председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности.

В 1996—1999 гг — председатель Комитета Национальной премии Украины им. Т. Г. Шевченко.

Теги: #тимошенко #соболезнования #яворивский
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