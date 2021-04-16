События

20:30 16.04.2021

Зеленский: договоренности Нормандской четверки, достигнутые в декабре 2019 года, должны быть полностью выполнены

2 мин читать
Зеленский: договоренности Нормандской четверки, достигнутые в декабре 2019 года, должны быть полностью выполнены

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости выполнения договорённостей о прекращении огня, обмена удерживаемыми, открытии пунктов пропуска на линии соприкосновения, а также о полноценном доступе и передвижении международных гуманитарных миссий по временно оккупированной части Донбасса, достигнутых лидерами Нормандской четверки на саммите в декабре 2019 года о прекращении.

"Мы настаиваем, что на Донбассе нужно открыть движение через КПВВ, позволить ОБСЕ и Международному комитету Красного Креста получить доступ на оккупированные территории и помогать заключенным. Также необходимо завершить обмен «всех на всех». Пасха - прекрасный повод, чтобы сдвинуть этот процесс", - написан Зеленский на своей странице в телеграм по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в пятницу, 16 апреля.

"Наши тезисы четкие и понятные: должны быть выполнены договоренности, достигнутые зимой 2019-го, когда страны - участницы войны и страны, способствующие ее окончанию, сидели и говорили за столом. Обязательно должен быть прекращен огонь", - добавил президент.

По словам Зеленского, в ходе встречи с Макроном и онлайн-переговоров с Меркель они "обсудили кластеры, предложенные Францией и Германией, как план движения к миру".

"Это действенные и четкие шаги, которые помогут закончить войну". – отметил глава государства.

Он также добавил, что "в этот раз собеседникам удалось обсудить вопрос оккупированного Крыма".

"На встрече в декабре 2019-го было невозможно. Таким уже подписан "Минск", где о потере полуострова скромно замалчивалось. Эммануэль Макрон знает, что Крым - это Украина", - резюмировал Зеленский.

 

Теги: #париж #зеленский #нормандская_четверка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:33 16.04.2021
Зеленская запустила украиноязычный аудиогид в Версале

Зеленская запустила украиноязычный аудиогид в Версале

19:02 16.04.2021
Украина выполняет все договорённости, достигнутые на Нормандской встрече в 2019 году – Зеленский

Украина выполняет все договорённости, достигнутые на Нормандской встрече в 2019 году – Зеленский

18:58 16.04.2021
Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от границы с Украиной - заявление

Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от границы с Украиной - заявление

18:39 16.04.2021
Зеленский: ощущаю поддержку Франции в вопросе получения Украиной ПДЧ по вступлению в НАТО, но хотелось бы конкретики

Зеленский: ощущаю поддержку Франции в вопросе получения Украиной ПДЧ по вступлению в НАТО, но хотелось бы конкретики

18:14 16.04.2021
Зеленский поддерживает желание Байдена встретиться с Путиным

Зеленский поддерживает желание Байдена встретиться с Путиным

18:09 16.04.2021
Зеленский: мы предложили Франции подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС

Зеленский: мы предложили Франции подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС

17:50 16.04.2021
Зеленский: мы приближаемся к следующему заседанию лидеров Нормандской четверки, 19 апреля намечена встреча советников

Зеленский: мы приближаемся к следующему заседанию лидеров Нормандской четверки, 19 апреля намечена встреча советников

14:49 16.04.2021
Зеленский и Макрон проводят встречу "тет-а-тет"

Зеленский и Макрон проводят встречу "тет-а-тет"

14:44 16.04.2021
Украина готова к любому варианту развития событий, призывает РФ вернуться к содержательному дипломатическому разговору – Зеленский

Украина готова к любому варианту развития событий, призывает РФ вернуться к содержательному дипломатическому разговору – Зеленский

14:42 16.04.2021
Зеленский о ПДЧ: Украина должна соответствовать стандартам НАТО, но сейчас явно не реформы могут остановить РФ

Зеленский о ПДЧ: Украина должна соответствовать стандартам НАТО, но сейчас явно не реформы могут остановить РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Поддержка Украины международными партнерами приведёт к снижению напряженности в украино-российских отношениях – Ермак

Россия включила в "черный список" восемь американских чиновников и деятелей

Украина выполняет все договорённости, достигнутые на Нормандской встрече в 2019 году – Зеленский

Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от границы с Украиной - заявление

Зеленский: ощущаю поддержку Франции в вопросе получения Украиной ПДЧ по вступлению в НАТО, но хотелось бы конкретики

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко обратилась в ЦИК с просьбой разрешить проведение собрания инициативной группы всеукраинского референдума по земле в формате онлайн-конференции

Поддержка Украины международными партнерами приведёт к снижению напряженности в украино-российских отношениях – Ермак

Макрон и Меркель не предлагали Зеленскому ничего, что выходило за рамки интересов Украины - Ермак

Депутаты от "Евросолидарности" и "Батькивщины" пытаются отменить голосование в целом за законопроект об изменениях, касающихся института старост

В Украине у 0,23% вакцинированных от COVID-19 наблюдались легкие побочные реакции - Ляшко

Россия включила в "черный список" восемь американских чиновников и деятелей

"ДТЭК Энерго" назначил на 7 мая собрания по утверждению условий реструктуризации

В НАТО призывают РФ обеспечить свободу судоходства в Черном мору и прекратить эскалацию

На Харьковщине увеличили количество практических занятий для подразделений теробороны из-за эскалации на границе с РФ

Глава Нацполиции Украины обсудил с представителями госдепа США расследование правонарушений в отношении активистов и журналистов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА