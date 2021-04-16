Зеленский: договоренности Нормандской четверки, достигнутые в декабре 2019 года, должны быть полностью выполнены

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости выполнения договорённостей о прекращении огня, обмена удерживаемыми, открытии пунктов пропуска на линии соприкосновения, а также о полноценном доступе и передвижении международных гуманитарных миссий по временно оккупированной части Донбасса, достигнутых лидерами Нормандской четверки на саммите в декабре 2019 года о прекращении.

"Мы настаиваем, что на Донбассе нужно открыть движение через КПВВ, позволить ОБСЕ и Международному комитету Красного Креста получить доступ на оккупированные территории и помогать заключенным. Также необходимо завершить обмен «всех на всех». Пасха - прекрасный повод, чтобы сдвинуть этот процесс", - написан Зеленский на своей странице в телеграм по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в пятницу, 16 апреля.

"Наши тезисы четкие и понятные: должны быть выполнены договоренности, достигнутые зимой 2019-го, когда страны - участницы войны и страны, способствующие ее окончанию, сидели и говорили за столом. Обязательно должен быть прекращен огонь", - добавил президент.

По словам Зеленского, в ходе встречи с Макроном и онлайн-переговоров с Меркель они "обсудили кластеры, предложенные Францией и Германией, как план движения к миру".

"Это действенные и четкие шаги, которые помогут закончить войну". – отметил глава государства.

Он также добавил, что "в этот раз собеседникам удалось обсудить вопрос оккупированного Крыма".

"На встрече в декабре 2019-го было невозможно. Таким уже подписан "Минск", где о потере полуострова скромно замалчивалось. Эммануэль Макрон знает, что Крым - это Украина", - резюмировал Зеленский.