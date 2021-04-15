Зеленский проинформировал президента Финляндии об обострении ситуации на Донбассе и концентрацию войск РФ на границе с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё для обсуждения обострения ситуации на Донбассе и концентрацию российских войск на границе с Украиной.

"Глава Украинского государства проинформировал своего коллегу об обострении ситуации с безопасностью на востоке страны и концентрацию российских войск на границе с Украиной. Лидеры обменялись мнениями относительно дальнейших мер с целью сдерживания российской агрессии", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил за твердую поддержку Финляндией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, было обсуждено сотрудничество в сфере противодействия гибридным угрозам как одного из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности Украины и Финляндии. Особое внимание в ходе беседы было уделено актуальным вопросам взаимодействия Украины с Европейским Союзом.