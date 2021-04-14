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14:03 14.04.2021

Причастный к деятельности в пользу РФ "эксперт" Дудкин выходит из СИЗО под залог 2 млн грн

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Причастный к деятельности в пользу РФ "эксперт" Дудкин выходит из СИЗО под залог 2 млн грн

Подозреваемый в подрывной деятельности в пользу спецслужб РФ "эксперт" Юрий Дудкин выходит из следственного изолятора под залог в 2 млн грн в качестве альтернативы аресту по решению Киевского апелляционного суда.

О внесении залога за Дудкина в сумме 2 млн грн сообщил на своей странице в Фейсбук глава городской организации "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Харькове Андрей Лесик. "Получаем в суде последний документ, дающий возможность забрать Юрия Дудкина из изолятора СБУ", - написал он в среду. Ранее он сообщил: "Сегодня депутаты от партии ОПЗЖ Виктор Чёрный и Андрей Лесик внесли 2 млн грн залога за освобождение политзаключённого Юрия Дудкина, против которого СБУ сфабриковало дело и кинуло в тюрьму".

Информацию о внесении залога подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах. "Апелляционный суд вынес определение, в котором предполагалась альтернатива залога, это залог внесен", - сказал собеседник агентства, отметив, что в настоящее время Дудкин еще находится в СИЗО, так как необходимо время для документального оформления внесения залога.

Ранее депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) просили Апелляционный суд взять подозреваемого на поруки.

Как сообщалось, в феврале СБУ сообщила о подозрении в совершении ряда преступлений, в том числе в государственной измене, жителю Киева, который по заданию кураторов из Российской Федерации создал сеть из нескольких интернет-ресурсов и распространял через нее заказной контент, направленный на разжигание межнациональной розни.

"По мнению следователей Службы безопасности Украины, по заданию кураторов киевлянин создал сеть, в которую входили несколько интернет-ресурсов (группы в социальных сетях, youtube-канала) и отдельные блогеры, которые финансировались из РФ. На этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов с российских "Первого канала" и агентства "News Front", - сообщает в среду пресс-центр СБ Украины. По информации СБУ, "эксперт" принимал участие в прямых эфирах политических ток-шоу на запрещенных в Украине российских телеканалах. Там он не только способствовал разжиганию межнациональной розни, но и систематически получал за это денежное вознаграждение от заказчиков.

Он уведомлен о подозрении по статьям: ст. 111 "Государственная измена"; ст. 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

В СБУ не сообщают имени подозреваемого "эксперта", однако на обнародованных спецслужбой фото и видеокадрах фигурирует Юрий Дудкин.

Теги: #сизо #выход #юрий_дудкин
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