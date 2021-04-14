Один человек погиб, четверо госпитализированы в результате ДТП в Одессе

Один человек погиб, еще четверо пострадало в результате ДТП на Люстдорфской дороге в Одессе в ночь на среду, сообщило местное издание "Думская".

" Обломки легковушки лежат колесами вверх. Внутри машины было пятеро человек. Один погиб на месте, четверо других госпитализированы с травмами разной тяжести", – говорится в сообщении на сайте издания в ночь на среду.

По информации издания, автомобиль Ford Kuga на большой скорости вылетел с проезжей части на Люстдорфской дороге, несколько раз перевернулся и улетел внутрь двора дома №88б, где врезался в деревья.

Отмечается, что от машины осталась груда металлолома.

На месте работают следователи. Подробности ДТП выясняются.