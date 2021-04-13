РФ способна планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года - Таран

Накануне переговоров между президентами Украины и Франции министр обороны Украины Андрей Таран подробно проинформировал посла Франции в Украине Этьена де Понсена о существенном обострении ситуации в районе операции Объединенных сил, особое внимание уделив существенному наращиванию в последнее время военного присутствия РФ вдоль границы с Украиной и на территории временно оккупированного Крыма.

"Мы не можем позволить себе недооценивать ситуацию и вполне осознаем, что Россия способна планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008 года. Для этого могут быть использованы провокации для обвинения Вооруженных сил Украины в нападении на мирное население, тем более, что уже более 400 тыс. человек на оккупированных территориях выдано российские паспорта", - цитирует слова Тарана пресс-служба Минобороны во вторник.

По его словам, впервые со времен распада Советского Союза зафиксировано развертывание вблизи украинских границ передовых командных пунктов и разветвленной системы управления войсками Российской Федерации. Такая концентрация российских войск на Севере, Востоке и Юге Украины, по мнению Андрея Тарана, угрожает не только безопасности Украины, но и стабильности в Европе.

Таран указал, что самым мощным сигналом, способным привести в чувство руководство РФ и не допустить активизации агрессии против Украины, могло бы стать предоставление в ближайшее время Украине Плана действий по членству в НАТО, в чем Украина рассчитывает на позицию Французской Республики, как члена Североатлантического Альянса. Министр обороны Украины также отметил важность военно-технического украинско-французского сотрудничества с целью усиления возможностей Вооруженных Сил Украины.

Посол Франции пообещал довести полученную информацию до президента Франции Эммануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.