У гражданина РФ выявлены скрытые от контроля комплектующие к газовому оборудованию

В пункте пропуска "Бачевск" (Сумская обл.) в понедельник, 12 апреля, пограничники совместно с таможенниками выявили у гражданина РФ скрытые от контроля комплектующие к газовому оборудованию, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Реализуя информацию от оперативников Сумского отряда относительно возможного незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей, пограничники инициировали углубленный осмотр автомобиля Toyota, на котором на выезд из Украины следовал гражданин РФ. Впоследствии в полостях задних фар авто правоохранители обнаружили 10 клапанов к газовым котлам", - сказано в сообщении.

Гражданин признался, что комплектующие к газовому оборудованию он вез для собственного пользования и скрыл их сознательно, чтобы втайне провезти через границу.

Сейчас обнаруженный товар и автомобиль изъяты для принятия правового решения.