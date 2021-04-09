События

19:36 09.04.2021

В Херсоне на 10-15 апреля усилен карантин

1 мин читать
В Херсоне на 10-15 апреля усилен карантин

Дополнительные ограничительные противоэпидемические меры будут введены на территории Херсона с 00:00 10 апреля по 15 апреля включительно.

Как сообщается на странице Херсонского городского совета в Facebook, соответствующее решение на заседании в пятницу приняла городская комиссия по вопросам технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Будет запрещено: пребывание на территориях общего пользования без защитной маски; прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности; деятельность непродовольственных рынков", - говорится в сообщении.

Также будет запрещен прием посетителей учреждениями общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос, а также работы летних площадок до 8 часов вечера.

Будет запрещено проведение всех массовых мероприятий, кроме матчей без зрителей, автоконцертов, работы автокинотеатров и историко-культурных заповедников.

Будет разрешена торговля с адресной доставкой, предоставление финансовых и телекоммуникационных услуг.

Также в горсовете сообщили, что с 10 по 18 апреля разрешено обучение в дистанционной форме соискателей образования учреждений внешкольного образования.

Ранее, 8 апреля, Херсонская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение рекомендовать ввести на территории Скадовского, Генического, Херсонского районов, а также Верхнерогачицкой, Великоалександровской и Великолепетихской территориальных громад дополнительные противоэпидемические меры, несмотря на то, что область остается в "желтой" зоне эпидемической опасности.

 

Теги: #карантин #херсон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:12 09.04.2021
"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов в Ивано-Франковскую область, а в Харьковской пока что прекращать не будет – Криклий

"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов в Ивано-Франковскую область, а в Харьковской пока что прекращать не будет – Криклий

17:10 09.04.2021
Госкомиссия ТЭБ и ЧС установила "красный" уровень эпидопасности в Харьковской области с 11 апреля – Немчинов

Госкомиссия ТЭБ и ЧС установила "красный" уровень эпидопасности в Харьковской области с 11 апреля – Немчинов

02:25 09.04.2021
Во время локдауна 2020 года в Киеве выдали 400 тыс. спецпропусков на транспорт, в текущем - 500 тыс. – Кличко

Во время локдауна 2020 года в Киеве выдали 400 тыс. спецпропусков на транспорт, в текущем - 500 тыс. – Кличко

12:32 08.04.2021
Усиленный карантин во Львове продлен до 19 апреля

Усиленный карантин во Львове продлен до 19 апреля

11:46 08.04.2021
В Чернигове и Тернополе с 8 апреля вводятся дополнительные карантинные ограничения

В Чернигове и Тернополе с 8 апреля вводятся дополнительные карантинные ограничения

18:02 07.04.2021
В Харькове с 10 апреля ограничивается время работы сферы обслуживания, общественный транспорт работает в прежнем режиме

В Харькове с 10 апреля ограничивается время работы сферы обслуживания, общественный транспорт работает в прежнем режиме

19:55 06.04.2021
Введение чрезвычайного положения или комендантского часа из-за COVID-19 пока не рассматривается – Степанов

Введение чрезвычайного положения или комендантского часа из-за COVID-19 пока не рассматривается – Степанов

18:49 06.04.2021
Зеленский подписал закон о выплате по 8 тыс. грн ФЛП в "красных" зонах

Зеленский подписал закон о выплате по 8 тыс. грн ФЛП в "красных" зонах

15:57 06.04.2021
"Укрзализныця" совместно с полицией проверяет соблюдение пассажирами карантинных требований на вокзалах и в поездах

"Укрзализныця" совместно с полицией проверяет соблюдение пассажирами карантинных требований на вокзалах и в поездах

11:40 06.04.2021
Карантинный трафик понедельника показал аномальную среднесуточную задержку более 58% - эксперт

Карантинный трафик понедельника показал аномальную среднесуточную задержку более 58% - эксперт

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники обстреляли украинские позиции под поселком Луганское, потерь нет

Госкомиссия ТЭБ и ЧС установила "красный" уровень эпидопасности в Харьковской области с 11 апреля – Немчинов

Шмыгаль предложил Кличко обратиться к президенту с предложением о назначении нового главы КГГА, если ему недостаточно полномочий для борьбы с COVID-19

Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турцию – пресс-служба президента

Россия пытается дискредитировать Украину на международной арене и посеять панику среды жителей временно оккупированных территорий – Хомчак

ПОСЛЕДНЕЕ

Pfizer и BioNTech подали заявку на разрешение прививать их вакциной в США подростков 12-15 лет

В Донецкой области за неделю из-за нарушений закрыли девять АЗС - обладминистрация

Власти Грузии решили сделать дни после пасхальных праздников нерабочими, чтобы ограничить мобильность граждан

На Харьковщине треть прививок от COVID-19 приходится на облцентр - ОГА

В возрасте 50 лет умер американский рэпер DMX

На Трухановом острове демонтируют самовольно установленный ограждающий забор - Нацполиция

Во Львовской области медицинская авиация впервые доставила пациентку в больницу

Во Львовской области двух юношей приговорили к 12 и 8 годам лишения свободы за убийство двух бездомных

Железнодорожная больница Одессы получила 60 млн грн на подготовку к приему ковидных пациентов, но не смогла провести кислород – комитет Рады

В ЕС проверяют информацию о возможной связи вакцины Johnson & Johnson со случаями тромбов у привитых

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА