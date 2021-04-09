В Херсоне на 10-15 апреля усилен карантин

Дополнительные ограничительные противоэпидемические меры будут введены на территории Херсона с 00:00 10 апреля по 15 апреля включительно.

Как сообщается на странице Херсонского городского совета в Facebook, соответствующее решение на заседании в пятницу приняла городская комиссия по вопросам технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Будет запрещено: пребывание на территориях общего пользования без защитной маски; прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности; деятельность непродовольственных рынков", - говорится в сообщении.

Также будет запрещен прием посетителей учреждениями общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос, а также работы летних площадок до 8 часов вечера.

Будет запрещено проведение всех массовых мероприятий, кроме матчей без зрителей, автоконцертов, работы автокинотеатров и историко-культурных заповедников.

Будет разрешена торговля с адресной доставкой, предоставление финансовых и телекоммуникационных услуг.

Также в горсовете сообщили, что с 10 по 18 апреля разрешено обучение в дистанционной форме соискателей образования учреждений внешкольного образования.

Ранее, 8 апреля, Херсонская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение рекомендовать ввести на территории Скадовского, Генического, Херсонского районов, а также Верхнерогачицкой, Великоалександровской и Великолепетихской территориальных громад дополнительные противоэпидемические меры, несмотря на то, что область остается в "желтой" зоне эпидемической опасности.