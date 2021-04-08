Кабмин внес изменения в правила пересечения границы Украины

Кабинет министров Украины принял постановление №1236, которое вносит изменения в действующие правила пересечения границы, предусматривающие отмену требования о негативном ПЦР-тесте для детей-иностранцев до 12 лет и увеличение времени действия ПЦР-теста до 48 часов, сообщил спикер Государственной пограничной служба Украины Андрей Демченко.

"Иностранцам, детям в возрасте до 12 лет, при пересечении границы не нужно теперь иметь негативный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до пересечения границы", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, должны отныне проходить самоизоляцию.

"То есть если такие граждане будут следовать на въезд в Украину, им необходимо пройти самоизоляцию через установление приложения "Дома", - пояснил спикер.

Также изменения предусматривают, что категории, подпадающие под самоизоляцию - граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины - могут избежать самоизоляции при предоставлении негативного результата ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до пересечения государственной границы.

Демченко напомнил, что ранее время действия теста ограничивалось 48 часами.