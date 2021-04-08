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16:12 08.04.2021

Киевсовет обратился к правительству и Минздраву за использованием ведомственных больниц для приема и лечения больных Covid-19 – Кличко

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Киевсовет обратился к правительству и Минздраву за использованием ведомственных больниц для приема и лечения больных Covid-19 – Кличко

Депутаты Киевского городского совета обратились к правительству и Министерству здравоохранения Украины за использованием медицинской базы ведомственных больниц, расположенных в городе Киеве, для приема и лечения больных коронавирусной инфекцией Covid-19.

Как сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации, речь идет об около 10 тыс больничных коек в 12 ведомственных больницах. Поддержали такое решение 102 депутата, которые собрались на заседание в режиме видеоконференции.

"Уже несколько дней Украина занимает первое место в Европе и седьмое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом… Ситуация в столице - очень сложная. Особенно с наличием свободных коек. Ведь заполняемость коек на сегодня в столичных больницах, которые принимают больных, - более 77%. Большинство медучреждений, принимающих больных коронавирусом, заполнены. В отдельных коммунальных заведениях загруженность уже более 100% от мощности. Поэтому сегодня на заседание Киевсовета мы вынесли вопрос об обращении к правительству и Министерству здравоохранения по использованию медицинской базы ведомственных больниц, расположенных в столице, для лечения больных коронавирусом киевлян", - сказал Кличко.

Городской голова считает, что киевлян игнорируют и пренебрегают их интересами. "Я считаю такую позицию Кабмина, Министерства здравоохранения неприемлемой в условиях такой сложной ситуации с заболеваемостью в Киеве и в Украине в целом. Ведь сегодня важность каждой койки - это человеческая жизнь!" - подчеркнул он.

Мэр Киева отметил, что город продолжает искать возможности и готовить дополнительные койки. Принимать пациентов с Covid-19 готовятся, в частности, в противотуберкулезном диспансере, где сегодня ремонтируют систему подачи кислорода, обустраивают койки, набирают специалистов, которые будут лечить больных коронавирусной инфекцией.

В то же время городской госпиталь ветеранов войны сегодня принимает пациентов других профилей - в частности, терапевтического и неврологического, которых пока не могут принимать другие медучреждения, где освободили или освобождают койки, чтобы лечить больных коронавирусом, рассказал Кличко.

Теги: #covid_19 #киевсовет #обращение
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