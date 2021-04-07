Грызлов заявил о безрезультативности переговоров на внеплановом заседании ТКГ

На внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы не удалось достичь конкретных результатов по укреплению перемирия на Донбассе, заявил журналистам полномочный представитель России на переговорах Борис Грызлов.

"У участников контактной группы была надежда, что в результате заседания будут предложены конкретные шаги по реализации дополнительных мер. Однако четырехчасовое обсуждение закончилось безрезультатно", - сказал Грызлов.