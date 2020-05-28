Сделавший якобы по результатам ТКГ заявление Грызлов не участвовал в заседании в среду

Глава делегации РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, сделавший заявление якобы по результатам заседания ТКГ, не участвовал в ее очередном заседании в среду, которое проходило в режиме видеоконференции, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к переговорной группе.

"Комментарии господина Грызлова, сделанные якобы по результатам работы ТКГ сегодня (27 мая – ИФ), в которых он вновь критикует за якобы пассивную позицию представителей украинской делегации, не соответствуют действительности. Господин Грызлов даже не принимал участие в работе ТКГ сегодня", - указал собеседник агентства.

Источник сообщил, что из администрации президента РФ к работе ТКГ в режиме конференц-связи подключался дипломат Азамат Кульмухаметов.