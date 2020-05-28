События

00:05 28.05.2020

Сделавший якобы по результатам ТКГ заявление Грызлов не участвовал в заседании в среду

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Сделавший якобы по результатам ТКГ заявление Грызлов не участвовал в заседании в среду

Глава делегации РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, сделавший заявление якобы по результатам заседания ТКГ, не участвовал в ее очередном заседании в среду, которое проходило в режиме видеоконференции, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к переговорной группе.
"Комментарии господина Грызлова, сделанные якобы по результатам работы ТКГ сегодня (27 мая – ИФ), в которых он вновь критикует за якобы пассивную позицию представителей украинской делегации, не соответствуют действительности. Господин Грызлов даже не принимал участие в работе ТКГ сегодня", - указал собеседник агентства.
Источник сообщил, что из администрации президента РФ к работе ТКГ в режиме конференц-связи подключался дипломат Азамат Кульмухаметов.

Теги: #ткг #заявление #участие #грызлов
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