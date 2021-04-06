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14:51 06.04.2021

ВАКС отменил решение НАБУ о приостановке расследования в деле Писарука-Бахматюка

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ВАКС отменил решение НАБУ о приостановке расследования в деле Писарука-Бахматюка

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 5 апреля удовлетворил жалобу адвокатов экс-первого замглавы НБУ Александра Писарука, члена Совета НБУ Николая Каленского, главы банковского надзора Аллы Шульги и других лиц, связанных с банком, и отменил постановление детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) об остановке досудебного расследования по делу стабкредите VAB Банку на 1,2 млрд грн.

Согласно сообщению пресс-службы ВАКС во вторник, соответствующее решение не подлежит обжалованию.

Как сообщалось, в конце ноября 2019 года МВД Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск бывшего владельца VAB банка Олега Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталию Василюк по делу о выдаче Нацбанком стабкредита VAB Банку. Ранее детективы НАБУ уведомили о подозрении по указанному делу экс-первого замглавы НБУ Александра Писарука, члена Совета НБУ Николая Каленского и главу банковского надзора Аллу Шульгу, а также еще четырех лиц, связанных с банком и компаниями ULF. В настоящее время эти лица отпущены под залог.

Бахматюк и Писарук, в свою очередь, заявляли, что отвергают все обвинения и считают это дело сфабрикованным. По мнению Бахматюка, оно направлено на то, чтобы сорвать достижение договоренностей с кредиторами и связано с конфликтом интересов Сытника. Бизнесмен обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию.

НАБУ 10 марта 2021 года приняло решение об остановке досудебного расследования по делу стабкредите.

Теги: #бахматюк #писарук #вакс
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