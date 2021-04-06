Карантинный трафик понедельника показал аномальную среднесуточную задержку более 58% - эксперт

Среднесуточная задержка трафика в понедельник, 5 апреля, была аномально высока - более 58%, сообщил директор "А+С Украина" Дмитрий Беспалов агентству "Интерфакс-Украина".

"Это намного больше, чем в понедельник прошлой недели, когда среднесуточная задержка была 24%. Однако совсем не коллапс, и даже не рекорд. Рекорд в этом году принадлежит понедельнику 8 февраля, когда среднесуточная задержка была более 95%", - сообщил он.

По словам эксперта по транспортному планированию, пиковая загрузка 5 апреля утром была 131%, вечером 122%.

"Это много. Каждая средняя поездка в это время заняла ощутимо более 1 часа, а для кого-то могла быть 1,5-2 часа. Однако видали мы в Киеве ситуацию и похуже", - сообщил Беспалов.

По оценкам эксперта, вероятно в ближайшие дни среднесуточная задержка будет уменьшаться.

"Люди будут подстраиваться под ситуацию и, скорее всего, начнет накапливаться отложенный спрос. В короткой перспективе мы это легко переживем!", – отметил Беспалов.

По его словам, проблем настоящих на самом деле будет две: задержки экстренного транспорта и рост недоверия к общественному транспорту. "Мы устойчиво движемся к феноменальным заторам и облакам мотороллеристов на дорогах и тротуарах. Что ж, может это не так и плохо, но это определенно не европейский вектор развития мобильности", - поясняет эксперт.