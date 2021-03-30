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18:06 30.03.2021

СБУ заблокировала работу сети ботоферм, которая финансировалась из РФ

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СБУ заблокировала работу сети ботоферм, которая финансировалась из РФ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали работу сети ботоферм, которая обеспечивала распространение постов, дискредитирующих вакцинацию и поддерживающих террористические организации "Л/ДНР".

"Оперативники спецслужбы установили, что незаконную схему организовали четверо жителей Хмельницкого. Они разместили оборудование в арендованном помещении торгового центра и по месту жительства. Специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения ложной информации среди населения", - сообщает пресс-центр СБУ.

Для противоправной деятельности организаторы схемы использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи. Также часть оборудования злоумышленники использовали для заработка на незаконной маршрутизации международного телекоммуникационного трафика.

Во время обысков правоохранители выявили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным оборудованием, Gsm sms banking, sim bank, GoIP шлюзы, а также несколько сотен сим-карт.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие. Устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности.

Теги: #сбу #кибербезопасность #ботоферма
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