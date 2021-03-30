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14:44 30.03.2021

Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины

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Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 128/2021 "О праздновании 25-й годовщины Конституции Украины", сообщает пресс-служба президента.

"Целью документа является организация достойного празднования в 2021 году годовщины Конституции, учитывая ее важное значение в развитии правового и демократического государства», - указано на сайте главы государства.

Согласно указу, Кабинету министров поручено в месячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 25-й годовщины Конституции Украины, определив сопредседателями премьер-министра и руководителя Офиса президента Украины, а также привлечь в его состав представителей центральных и местных органов исполнительной власти, территориальных общин, общественных объединений.

На основании предложений Организационного комитета и с учетом эпидемической ситуации в государстве правительство должно разработать и обеспечить, в частности, проведение в Киеве и других населенных пунктах торжественных мероприятий с участием представителей центральной и местной власти, дипломатического корпуса, международных организаций и общественности.

Кроме того, необходимо организовать проведение в 25-ую годовщину Конституции конкурса среди студентов и молодых ученых на лучшую научную работу по развитию конституционно-правового регулирования, а также тематических научно-практических конференций, круглых столов, посвященных 25-й годовщине Конституции Украины, медийных, культурных, образовательных и других патриотически-воспитательных мероприятий.

Также правительство должно способствовать реализации инициатив общественности, направленных на утверждение в Украине принципов правового государства, поддержку необратимости европейского и евроатлантического курса Украины, и обеспечить широкое освещение мероприятий по празднованию 25-й годовщины Конституции Украины.

Национальному банку Украины поручено изготовить и выпустить в обращение памятную монету.

Министерству иностранных дел поручено пригласить к участию в торжествах представителей дипломатического корпуса иностранных государств, международных организаций, украинской диаспоры, а также обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии представителей украинской общественности за рубежом мероприятий к годовщине Конституции.

В свою очередь, областным и киевской городской государственным администрациям поручено разработать, утвердить и обеспечить выполнение региональных планов мероприятий по празднованию 25-й годовщины Конституции Украины.

Теги: #зеленский #указ #конституция
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