В суд направлено дело военных, руководителей предприятий-подрядчиков и инженера технадзора за присвоение более 11 млн грн на строительстве казарм в Одесской области

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении трех военных должностных лиц Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Украины, двух директоров предприятий-подрядчиков и инженера технического надзора, подозреваемых в присвоении более 11 млн грн бюджетных средств на строительстве казарм для военнослужащих, сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Как сообщает пресс-служба Офиса, задержанные подозреваются в служебном подлоге, служебной халатности и присвоении более 11 млн грн бюджетных средств ( ч.3 ст.28 ч.1 ст.366, ч.2 ст.367, ч.5 ст. 191) УК Украины.

По данным следствия, что действуя в составе организованной преступной группы, служащие управления, которое выступало заказчиком строительных работ, и представители частных предприятий-подрядчиков организовали незаконную схему по присвоению бюджетных средств, которые выделялись на проведение подрядных строительных работ. Так, должностные лица Минобороны подписывали акты выполненных работ и перечисляли бюджетные средства на подконтрольную коммерческую структуру за фактически невыполненные работы по строительству казарм улучшенной планировки в военном городке пгт Черноморское.

В тоже время, инженер, "будучи ответственным за осуществление технадзора при выполнении работ на указанных объектах строительства, не осуществил надлежащий контроль соответствия объемов, качества и стоимости выполненных строительно-монтажных работ техническим условиям и стандартам, не проверил соответствие фактических расходов подрядной организации актам выполненных работ и подписал полученные акты, заверял отпечатками собственной печати.