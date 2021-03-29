ЕС стремится мобилизовать и упорядочить свой потенциал производства вакцин от COVID-19

Европейская комиссия сообщила, что налаживает координацию работающих на территории ЕС предприятий по производству и распространению вакцин от COVID-19 и с этой целью собрала в понедельник двухдневное общесоюзное совещание.

"Цель этого мероприятия - поиск партнеров, чтобы наладить новые связи и партнерские отношения в производственных цепочках и цепочках поставок", - отметил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

По его словам, "рост производства вакцин в Европе беспрецедентен и обеспечит как ближайшие, так и среднесрочные потребности в вакцинации". Но нужно работать с промышленностью, чтобы лучше использовать существующие в ЕС мощности и создавать новые.

Вакцинация в Европе столкнулась с противоречием между централизованными закупками и распределением вакцин по государствам, с одной стороны, и производством их транснациональными компаниями, работающими на мировом рынке, с другой.

Это первое в своем роде общесоюзное совещание по установлению контактов, в котором участвуют более 300 частных компаний из 25 государств-членов ЕС. Его цель состоит в том, чтобы расширить производственные мощности для вакцины от COVID-19 в ЕС, устранить узкие места в производстве и цепочках поставок.

Мероприятие направлено на более быстрое установление связей между производителями вакцин и обслуживающими компаниями.

Исполнительный зампред Еврокомиссии Маргрет Вестагер в понедельник обратила внимание на письмо, разосланное антимонопольным ведомством ЕС, в котором содержатся послабления, облегчающие контакты между компаниями без нарушения принципов свободной конкуренции. Оно облегчит кооперацию и обмены между компаниями, включая прямых конкурентов.