МАУ возобновляет рейс из Одессы в Стамбул и увеличивает частоту из Киева в Стамбул

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 29 марта 2021 года возобновляет рейс Одесса - Стамбул (Турция) – Одесса, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Помимо этого МАУ также увеличивает до 21 рейса в неделю частоту перелетов Киев - Стамбул - Киев.

Авиакомпания отмечает, что рейсы из Киева в Стамбул и обратно будут выполняться ежедневно по три раза в день, а в некоторые периоды - по четыре раза в день.

Оборотные рейсы на направлении Одесса - Стамбул - Одесса будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам.

Прямые рейсы из Киева и Одессы в Стамбул также выполняют турецкая авиакомпания Turkish Airlines и украинская SkyUp Airlines.