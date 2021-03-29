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10:54 29.03.2021

Источником COVID-19 вряд ли была лаборатория в Ухане - доклад

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Источником COVID-19 вряд ли была лаборатория в Ухане - доклад

Причиной распространения COVID-19 скорее всего является его передача от животного к человеку, а не утечка из уханьской лаборатории, свидетельствуют данные чернового варианта совместного доклада миссии ВОЗ и китайских ученых, полученного агентством Associated Press.

По данным AP, эксперты назвали "крайне маловероятным" то, что источником происхождения коронавируса является лаборатория в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) - первоначальном эпицентре распространения COVID-19.

Как сообщает агентство, исследователи сообщили о четырех возможных причинах развития пандемии коронавируса. Они пришли к выводу, что передача вируса через второе животное может быть вероятной или весьма вероятной. Прямую передачу вируса от летучих мышей к человеку ученые назвали вероятной. Что касается распространения COVID-19 через холодильную цепь продовольственных товаров, эксперты считают такой расклад возможным, но маловероятным.

AP напоминает, что наиболее родственный штамм вируса, вызывающий заболевание COVID-19, был обнаружен в летучих мышах, которые являются носителями различных коронавирусов. При этом в докладе говорится, что "эволюционное расстояние между этими вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 (COVID-19 - ИФ) оценивается в несколько десятков лет, что указывает на недостающее звено" в цепочке причин распространения вируса.

В полученном агентством документе указывается, что похожие вирусы обнаружены также в панголинах. Отмечается, что заражению COVID подвержены норки и кошки, что говорит об их потенциальном статусе носителя вируса.

При этом, по данным AP, команда экспертов предложила дальнейшие исследование всех областей возможного источника вируса за исключением его утечки из лаборатории.

Как сообщает AP, почти окончательные данные получены в понедельник от дипломата из Женевы. Доклад основан в большей степени на данных, собранных в период с середины января по середину февраля во время поездки команды международных экспертов ВОЗ в китайский город Ухань (провинция Хубэй), где впервые был обнаружен COVID-19. Целью визита было расследование происхождения вируса.

Издание напоминает, что в минувшую пятницу ведущий исследователь миссии ВОЗ Питер Бен Эмбарек заявил, что работа над докладом завершается, в настоящее время ведется работа над наличием в нем фактологических ошибок, а также над переводом документа.

Публикацию доклада неоднократно откладывали, что вызывало вопросы о попытках китайской стороны исказить выводы во избежание осуждения за развитие пандемии. Также звучали утверждения, что миссия ВОЗ 2021 года в Ухане не имела полного доступа к данным.

На прошлой неделе экс-директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил телеканалу CNN, что источником коронавируса COVID-19, судя по всему, являлась уханьская лаборатория. Он поделился точкой зрения, что вирус начал распространяться еще в сентябре-октябре 2019 года. В то же время Редфилд подчеркнул, что речь идет лишь об его мнении, и что наука прольет свет на обстоятельства начала пандемии.

Версию о лабораторном происхождении коронавируса озвучивали, в частности, в администрации предыдущего президента США Дональда Трампа. В Китае всегда отклоняли эти предположения.

 

Теги: #источник #covid_19 #китай
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