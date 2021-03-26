Посол Великобритании в Украине призвала Россию прекратить огонь на Донбассе после гибели четырех украинских военнослужащих

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс призвала Россию обеспечить режим прекращения огня в зоне проведения ООС на Донбассе.

"С ужасом узнала о гибели 4 украинских военных в результате обстрела вблизи населенного пункта Шумы сегодня. Режим прекращения огня следует соблюдать, Россия должна обеспечить его выполнение поддерживаемыми ею силами. Даже одна потерянная жизнь - это уже много", - написала Симмонс в соцсети Twitter в пятницу.

Как сообщалось, четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе пос. Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в пятницу.