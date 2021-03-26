СБУ сообщила чиновнику Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок о подозрении в коррупции на транзите товаров из РФ

Служба безопасности Украины раскрыла руководителей структурных подразделений Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок на коррупции во время транзитной перевозки иностранных товаров.

"По предварительным данным следствия, должностные лица организовали незаконный механизм получения денег от представителей экспедиторских компаний, которые сопровождали переправку продукции из РФ в одну из стран Евросоюза. Участники схемы получали от экспедиторов средства за услуги по простою подвижного состава на железнодорожной станции и не учитывали их в установленном порядке", - сообщает пресс-центр СБУ.

Для получения средств вне учета чиновники вносили недостоверные данные в соответствующую отчетную документацию. В результате их действий государству был причинен ущерб на более чем 5 млн грн.

Во время обысков по местам работы и проживания участников схемы правоохранители обнаружили финансово-хозяйственные документы с доказательствами противоправной деятельности.

На данный момент одному из руководителей подразделений сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме.