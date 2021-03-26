События

18:38 26.03.2021

СБУ сообщила чиновнику Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок о подозрении в коррупции на транзите товаров из РФ

1 мин читать
СБУ сообщила чиновнику Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок о подозрении в коррупции на транзите товаров из РФ

Служба безопасности Украины раскрыла руководителей структурных подразделений Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок на коррупции во время транзитной перевозки иностранных товаров.

"По предварительным данным следствия, должностные лица организовали незаконный механизм получения денег от представителей экспедиторских компаний, которые сопровождали переправку продукции из РФ в одну из стран Евросоюза. Участники схемы получали от экспедиторов средства за услуги по простою подвижного состава на железнодорожной станции и не учитывали их в установленном порядке", - сообщает пресс-центр СБУ.

Для получения средств вне учета чиновники вносили недостоверные данные в соответствующую отчетную документацию. В результате их действий государству был причинен ущерб на более чем 5 млн грн.

Во время обысков по местам работы и проживания участников схемы правоохранители обнаружили финансово-хозяйственные документы с доказательствами противоправной деятельности.

На данный момент одному из руководителей подразделений сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме.

Теги: #сбу #подозрение #коррупция #желдорога #перевозки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:44 26.03.2021
Семенченко: не собираюсь прятаться от следствия, еду в СБУ получить подозрение и дать пояснения

Семенченко: не собираюсь прятаться от следствия, еду в СБУ получить подозрение и дать пояснения

12:02 26.03.2021
Офис генпрокурора подозревает замкомандующего ЧФ РФ в подстрекательстве украинских военных к госизмене во время оккупации Крыма

Офис генпрокурора подозревает замкомандующего ЧФ РФ в подстрекательстве украинских военных к госизмене во время оккупации Крыма

11:59 26.03.2021
СБУ предотвратила незаконный экспорт украинских агрегатов для кораблей в РФ

СБУ предотвратила незаконный экспорт украинских агрегатов для кораблей в РФ

10:32 26.03.2021
Правоохранители сообщили о подозрении в госизмене трем руководителям инициативных групп движения "Украинский выбор"

Правоохранители сообщили о подозрении в госизмене трем руководителям инициативных групп движения "Украинский выбор"

22:02 25.03.2021
С 26 марта общественный транспорт сможет перевозить больше пассажиров

С 26 марта общественный транспорт сможет перевозить больше пассажиров

17:19 25.03.2021
Семенченко был фактическим организатором НВФ, Шевченко обеспечивал финансирование и поставки амуниции – СБУ

Семенченко был фактическим организатором НВФ, Шевченко обеспечивал финансирование и поставки амуниции – СБУ

17:09 25.03.2021
Уведомлена о подозрении директор предприятия, обеспечивающего спецодеждой российских наемников на Донбассе

Уведомлена о подозрении директор предприятия, обеспечивающего спецодеждой российских наемников на Донбассе

13:18 25.03.2021
Зеленский назвал подготовку к деоккупации Донбасса одной из стратегических задач СБУ

Зеленский назвал подготовку к деоккупации Донбасса одной из стратегических задач СБУ

11:36 25.03.2021
СБУ проводит обыски в офисах Медведчука

СБУ проводит обыски в офисах Медведчука

09:34 25.03.2021
Венедиктова: за уклонение от уплаты налогов более чем 97 млн ​​грн сообщено о подозрении нардепу депутату группы "За майбутне"

Венедиктова: за уклонение от уплаты налогов более чем 97 млн ​​грн сообщено о подозрении нардепу депутату группы "За майбутне"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент Украины проводит консультации с лидерами "нормандской четверки" в связи с обострением на Донбассе - Арестович

На Донбассе с полуночи было два обстрела со стороны российских наемников, 4 украинских военных погибли, 2 ранены

Украинцев среди пострадавших в результате железнодорожной катастрофы в Египте нет – МИД

Суд арестовал агента НАБУ Шевченко с возможностью внесения залога в 5 млн грн

Украина продолжит предпринимать меры для противодействия агрессии РФ и возмещения ею всех убытков – МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Запрет деятельности т.н."Центра представительства ДНР" в Марселе свидетельствует о поддержке Францией территориальной целостности Украины – Боднар

Глава ВОЗ призвал жертвовать вакцины от COVID-19 бедным странам

Все госуслуги для жителей временно оккупированных территорий Украины намеренны перевести в онлайн-формат до 2023 года

В Италии откроются начальные школы, ограничения из-за COVID-19 в столичной области Лацио ослабляют

Президент Украины проводит консультации с лидерами "нормандской четверки" в связи с обострением на Донбассе - Арестович

Рада отреагирует на гибель военнослужащих на Донбассе – Разумков

В США завершился курс доподготовки украинских экипажей патрульных катеров типа "Айленд"

На Донбассе с полуночи было два обстрела со стороны российских наемников, 4 украинских военных погибли, 2 ранены

Украинцев среди пострадавших в результате железнодорожной катастрофы в Египте нет – МИД

Суд арестовал агента НАБУ Шевченко с возможностью внесения залога в 5 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА