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16:02 26.03.2021

Шевченковский суд Киева обратился в ВСП и Офис гепрокурора из-за вмешательства в деятельность суда присяжных при рассмотрении "дела Шеремета"

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Шевченковский суд Киева обратился в ВСП и Офис гепрокурора из-за вмешательства в деятельность суда присяжных при рассмотрении "дела Шеремета"

Шевченковский районный суд. Киева сообщает о вмешательстве в деятельность суда присяжных при рассмотрении по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета по обвинению военной медсестры Яны Дугарь, волонтера и детского кардиохирурга Юлии Кузьменко, а также музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.

"Согласно ч. 4 ст.48 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" 26 марта 2021 года суд присяжных Шевченковского районного суда г.Киева, который осуществляет судопроизводство по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета по обвинению Антоненко А.С., Кузьменко Ю.Л. и Дугарь Я.С., обратился в Высший совет правосудия и Офиса генерального прокурора с сообщением о фактах вмешательства в профессиональную деятельность судей и влиянии на суд присяжных при рассмотрении этого уголовного производства", - сообщает пресс-служба Шевченковского суда в Фейсбуке..

В сообщении отмечается, что каждое судебное заседание по данному делу сопровождается организацией массовых акций протеста у здания суда, во время которых нарушается общественный порядок, происходят драки, повреждается имущество и тому подобное.

Кроме того, сторонниками обвиняемых, в социальных сетях остро обсуждается ход рассмотрения дела.

"В публикациях и комментариях звучат неоднозначные высказывания в адрес судей и присяжных, имеющие характер угроз и призывов к расправе с целью склонения суда до принятия решения, необходимого определенной группе лиц. К тому же, со стороны защиты раздаются высказывания, имеющие признаки давления. Шевченковский районный суд. Киева обращается к гражданам с просьбой соблюдать порядок во время судебных заседаний, не допускать высказываний и поведения, которые противоречат требованиям закона и имеют признаки давления на суд", - призвали в суде.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко содержится под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

23 марта Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения трем обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета еще на два месяца, до 21 мая: Андрей Антоненко остаётся под стражей, Юлия Кузьменко - под домашним арестом, а в отношении Яны Дугарь продолжает действовать мера пресечения в виде личных обязательств.

 

Теги: #шеремет #дело #суд
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