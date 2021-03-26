МАУ с 28 марта по 30 апреля выполнит ряд рейсов Киев - Тель-Авив - Киев и Одесса - Тель-Авив - Одесса

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в период с 28 марта по 30 апреля выполнит ряд рейсов по маршрутам Киев - Тель-Авив (Израиль) - Киев и Одесса - Тель-Авив - Одесса.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании в пятницу, в частности, рейс Киев - Тель-Авив - Киев будет выполняться ежедневно. Одесса - Тель-Авив - Одесса - каждое воскресенье и четверг.

При этом МАУ сообщает, что отменяются рейсы 1 апреля PS775, PS776 и PS787, PS788 из вышеуказанных городов в Тель-Авив и обратно.

"Всем пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предложит альтернативные рейсы, которые планируются в этот же или следующий день", - добавили в авиакомпании.

МАУ отмечает, что в настоящее время выезд из Израиля иностранцам разрешен. Граждане Израиля могут покинуть страну только в следующих случаях: прошли вакцинацию; выздоровели после COVID-19 и имеют на подтверждение сертификат от Минздрава Израиля; те, кто имеет разрешение на выезд от Комиссии по исключениям. Для вылета необходимо предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа (кроме тех, кто прошли вакцинацию, или находились в Израиле менее 72 часов), также необходимо заполнить декларацию на сайте Минздрава Израиля.

Въезд в Израиль разрешается гражданам и резидентам Израиля, а также иностранцам, которые получили разрешение на въезд от Министерства внутренних дел Израиля. Для въезда необходима справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не позднее, чем за 72 часов до вылета и повторное тестирование по прилету. Изоляция - 14 дней (10 дней в случае получения двух отрицательных ПЦР). За 24 часа до вылета необходимо заполнить бланк декларации.