Госкомиссия ТЭБ и ЧС с 27 марта вводит "красный" уровень эпидопасности в Николаевской области

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) ввела "красный" уровень эпидемической опасности в Николаевской области с 27 марта.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 27 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Николаевской области и применить на территории Николаевской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в Телеграм-канале.

Как сообщалось, Черкасская и Николаевская области превысили показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 и вошли в "красный" уровень эпидопасности.

По-прежнему в красную зону входят Киев, Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская, Сумская и Львовская области.

В областях красной зоны в течение трех дней подряд значительно превышен уровень госпитализации на 100 тыс. населения, что в норме не должно превышать 60 госпитализаций. В Киеве и в Житомирской, Киевской, Львовской и Николаевской областях, помимо этого, превышен показатель загруженности коек с кислородом. Киевская, Житомирская, Закарпатская, Черновицкая, Одесская, Сумская, Черкасская и Львовская области также превышают коэффициент выявления случаев инфицирования.